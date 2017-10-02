Холдинг Алишера Усманова может купить мобильного оператора Ucell

Компания USM Holdings Алишера Усманова может приобрести оператора сотовой связи Coscom (торговая марка Ucell). Об этом сообщает новостной сайт CNews.

По данным двух источников издания, USM Holdings ведет переговоры со шведской Telia о покупке сотового оператора Coscom.

Отметим, что Ucell является вторым оператором Узбекистана по количеству абонентов. На конец 2016 года компания обслуживала 9,1 млн абонентов.

Напомним, что в конце 2015 года шведская Telia объявила о намерении распродать свои активы в макрорегионе «Евразия», в который входят страны СНГ (кроме российского «Мегафона»), Грузия и Непал.