Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Назарбаев поручил отпраздновать 20-летие столицы Казахстана

Вид на Астану.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил образовать комиссию в целях подготовки и проведения празднования 20-летия столицы Казахстана – города Астаны, передают местные СМИ.

Также Назарбаев распорядился утвердить концепцию празднования 20-летия города Астаны «Ел жүреги – Астана» (Астана – сердце народа).

На подготовку плана мероприятий по подготовке и проведению 20-летия столицы Казахстана отведен срок в два месяца.

Back to top
XS
SM
MD
LG