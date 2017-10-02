Назарбаев поручил отпраздновать 20-летие столицы Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил образовать комиссию в целях подготовки и проведения празднования 20-летия столицы Казахстана – города Астаны, передают местные СМИ.

Также Назарбаев распорядился утвердить концепцию празднования 20-летия города Астаны «Ел жүреги – Астана» (Астана – сердце народа).

На подготовку плана мероприятий по подготовке и проведению 20-летия столицы Казахстана отведен срок в два месяца.