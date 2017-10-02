В Афганистане по ошибке убиты 10 сотрудников сил безопасности

10 сотрудников сил безопасности Афганистана убиты в результате того, что военно-воздушные силы Афганистана ошибочно сбросили бомбы в провинции Гильменд на юге страны, сообщают афганские официальные лица. Губернатор провинции Хаятулла Хайят сообщил 1 октября, что при авиаударе в районе Герешк были ранены по меньшей мере девять сотрудников полиции. Хайят сказал, что начато расследование. «Удар с воздуха был нанесен, когда афганские силы пытались прорваться через линию фронта в стратегическом районе, где в последние дни проходили тяжелые бои с «Талибаном», – сказал губернатор.

Гул Ага Муслим, член местного совета района, сказал, что жертвами стали сотрудники полиции и спецслужб.

Район Герешк стал местом ожесточенных боев в последние недели. Афганские правительственные силы пытаются отбить эти территории от повстанцев после вывода большей части войск НАТО в 2014 году.