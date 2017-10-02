В Узбекистане снижен акциз на автомобили из Казахстана

Ставка акцизного налога на новые транспортные средства, производимые и завозимые из Казахстана (кроме предназначенных для медицинских целей), с 1 октября будет снижена до 2% от таможенной стоимости.

Как сообщает новостной сайт Gazeta.uz, это предусмотрено постановлением президента Узбекистана от 29 сентября, которым пересмотрены ставки импортных таможенных пошлин и акцизного налога на подакцизные товары, завозимые на территорию страны.

До этого такая льгота распространялась только на транспортные средства, произведенные и завозимые из России и Украины.

Ранее Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» выразил недовольство высокими ставками акцизов на автомобильную технику, ввозимую в Узбекистан.

Как сообщило 25 сентября издание EADaily, из-за жестких таможенно-тарифных барьеров поставки казахстанских автомобилей на рынок Узбекистана равны нулю. При этом продукция узбекских автопроизводителей в Казахстане освобождена от таможенных пошлин и акцизов.

В середине сентября в Ташкенте состоялась Национальная промышленная выставка Казахстана, на которой были представлены автомобили, производимые казахстанскими предприятиями. На прошедшем одновременно Узбекско-казахстанском бизнес-форуме было заявлено о планах поставлять на рынок Узбекистана автомобильную технику.