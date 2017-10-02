В Германии вступил в силу закон об однополых браках

В Германии 1 октября вступил в силу закон «О браке для всех», легализовавший однополые браки.

Закон был принят Бундестагом летом этого года, после того как канцлер Ангела Меркель согласилась провести голосование по этому вопросу. Сама она голосовала против.

С 2001 года в Германии были легализованы однополые гражданские союзы. Вступившие в такие союзы, однако, обладали меньшими правами, чем вступившие в брак. 1 октября в Ганновере сочетались браком два гея и лесбийская пара, которые первыми 16 лет назад вступили в такое партнерство. Церемонии бракосочетания по новому закону прошли в воскресенье также в Гамбурге и Берлине.