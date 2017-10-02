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Марсель: двое погибли в результате нападения с ножом

Французские солдаты, полицейские и пожарные машины на месте обыска в доме одного из двух арестованных мужчин, подозреваемых в подготовке нападения. Марсель, 18 апреля 2017 года. Иллюстративное фото.

В Марселе во Франции на железнодорожном вокзале два человека погибли в результате нападения мужчины с ножом. Нападавший был застрелен полицией, сообщил агентству France Press руководитель местной полиции.

Власти призвали жителей города воздержаться от посещения вокзала Сен-Шарль, где произошло нападение. Дело расследуется как теракт. По имеющейся информации, нападавший, имя которого пока не называется, действовал в одиночку. По ряду свидетельств, перед тем, как напасть на людей, он кричал исламистские лозунги.

Во Франции продолжает действовать режим чрезвычайного положения, введенный почти два года назад после террористического нападения в Париже. С 2015 года во Франции произошло несколько терактов, жертвами которых стали более 200 человек.

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