СМИ: умер российский полковник, тяжело раненный в Сирии

По сообщениям мурманских СМИ, скончался еще один российский офицер, воевавший в Сирии. Это командир Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота полковник Валерий Федянин. Утверждается, что его автомобиль подорвался на фугасе. Полковник был доставлен в Москву, где умер в госпитале.

Министерство обороны пока официально не комментирует сообщения о гибели полковника.

Федянин участвовал в параде на Красной площади 9 мая в этом году, командуя расчетом морских пехотинцев.

На прошлой неделе в Сирии погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов – руководитель группы российских военных советников в этой стране. Утверждается, что его командный пункт подвергся минометному обстрелу со стороны террористической группировки «Исламское государство».

По официальным данным, в Сирии за два года участия России в конфликте погибли около 40 российских военных. Ряд наблюдателей приводят другие данные, указывая на то, что граждане России участвуют в конфликте не только в составе регулярных войск, но и как бойцы частных военных компаний.