В Карши пациенты лежат во дворе больницы
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Резюме
«Как вы видите, на этой фотографии запечатлены пациенты, которые лежат во дворе больницы. Это фото сделано во дворе Городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Карши. Никто не интересуется тем, почему пациенты лежат во дворе больницы. Мне жалко этих людей.
Такой беспорядок и отсутствие внимания к людям можно встретить в каждой больнице города Карши. Сама больница тоже находится в плачевном состоянии. При этом в Кашкадарьинской области очень высокая смертность.
Пожалуйста, опубликуйте мое фото. Я надеюсь, что это поможет показать истинное лицо коррупционеров».
Просим при возможности прилагать к отправляемому сообщению фото- и видеоматериалы, либо другие документы, подтверждающие Вашу информацию!
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