Пограничники должны прекратить копаться в чужих телефонах!

Резюме

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«У меня просьба к нашему президенту Шавкату Мирзияеву. Солдаты, стоящие в аэропорту, на вокзалах и границах должны прекратить копаться в чужих телефонах.

Мобильный телефон считается личным имуществом каждого человека. Пограничники вообще не имеют права без причин копаться в мобильных телефонах граждан под предлогом поиска чего-нибудь «мусульманского». Мы – мусульмане, слава Аллаху. Мы можем хранить в своих мобильных телефонах разные файлы и это не должно касаться солдат на границах! Граждане Узбекистана настолько напуганы, что некоторых даже боятся хранить в своих мобильных телефонах фотографии девушек в хиджабах. Они просто удаляют такие фото. Наш уважаемый президент Шавкат Миромонович, скажите, пожалуйста, до каких пор наш народ будет жить в страхе? До каких пор солдаты на границах будут без причин копаться в мобильных телефонах людей? Когда вы покончите со всем этим беспределом?»

Просим при возможности прилагать к отправляемому сообщению фото- и видеоматериалы, либо другие документы, подтверждающие Вашу информацию!