Маккейн и Кардин торопят Трампа с введением новых санкций

Члены Конгресса США республиканец Джон Маккейн и демократ Бен Кардин направили Белому дому послание, в котором отмечается, что президент США медлит с введением в действие антироссийских санкций. Сенаторы напоминают президенту Дональду Трампу о положении закона, согласно которому администрация обязана к 1 октября назвать имена лиц, негласно сотрудничающих с российским оборонным комплексом или спецслужбами. До крайнего срока остается мало времени, но администрация бездействует, заявили Маккейн и Кардин.

Президент Трамп подписал закон о введении новых санкций в отношении России два месяца назад. При этом, в администрации президента выразили недовольство тем, что закон лишает Трампа, равно как и любого иного президента, права смягчать или ослаблять санкции без согласия Конгресса.

Белый дом, после получения письма в пятницу, сделал первый шаг в сторону исполнения закона. Был выпущен циркуляр, в котором прописан перечень учреждений, отвечающих за претворение законодательства в жизнь.