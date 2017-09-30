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США отвергли результаты референдума в иракском Курдистане

Курды празднуют после объявления результатов рефрендума. Эрбиль, Ирак, 25 сентября 2017 года.

Соединенные Штаты назвали нелегитимным референдум, участиники которого высказались за создание независимого Курдистана на территории курдистанской автономии на севере Ирака.

«Соединенные Штаты не признают односторонний референдум, – заявил в пятницу министра иностранных дел США Рекс Тиллерсон. – Само голосование и результаты не являются легитимными. Мы продолжаем поддерживать единый, федеральный, демократический и процветающий Ирак». Тиллерсон призвал федеральные власти Ирака и руководство курдской автономии воздержаться от применения силы, разрешить проблемы посредством диалога и сосредоточить усилия на борьбе с террористической группой «ИГ».

Ранее в пятницу правительство Ирака ввело запрет на международные полеты в аэропорты, расположенные на территории Курдистана, иракские войска готовятся взять под свой контроль пограничные пункты на границе с Турцией и Ираном. Иракские власти также пригрозили отправить войска в город Киркук, центр нефтеносного региона, занятый курдскими отрядами в 2014 году после того, как его покинула иракская армия, опасавшаяся атаки исламистов.

Представители курдов назвали действия федеральных властей незаконными и обратились за поддержкой к международному сообществу.

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