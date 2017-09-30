США отвергли результаты референдума в иракском Курдистане

Соединенные Штаты назвали нелегитимным референдум, участиники которого высказались за создание независимого Курдистана на территории курдистанской автономии на севере Ирака.

«Соединенные Штаты не признают односторонний референдум, – заявил в пятницу министра иностранных дел США Рекс Тиллерсон. – Само голосование и результаты не являются легитимными. Мы продолжаем поддерживать единый, федеральный, демократический и процветающий Ирак». Тиллерсон призвал федеральные власти Ирака и руководство курдской автономии воздержаться от применения силы, разрешить проблемы посредством диалога и сосредоточить усилия на борьбе с террористической группой «ИГ».

Ранее в пятницу правительство Ирака ввело запрет на международные полеты в аэропорты, расположенные на территории Курдистана, иракские войска готовятся взять под свой контроль пограничные пункты на границе с Турцией и Ираном. Иракские власти также пригрозили отправить войска в город Киркук, центр нефтеносного региона, занятый курдскими отрядами в 2014 году после того, как его покинула иракская армия, опасавшаяся атаки исламистов.

Представители курдов назвали действия федеральных властей незаконными и обратились за поддержкой к международному сообществу.