Сообщают о задержании десятков геев в рейдах в Азербайджане

Правозащитные организации и активисты сообщили в четверг, что в Азербайджане по результатам предполагаемой облавы на представителей ЛГБТ за минувшие две недели десятки человек помещены под стражу, правозащитники призвали освободить их.

Джавид Набиев, президент азербайджанского ЛГБТ-сообщества Nefes, говорит в опубликованном в Facebook’e видео, что полиция поместила задержанных под арест сроком до 30 суток и принудила их дать имена и адреса своих знакомых геев и трансгендеров.

Набиев сказал, что некоторые политические лидеры правого толка ранее призвали к жестким мерам против геев и транссексуалов, утверждая, что они представляют собой «источник безнравственности и опасных заболеваний» и что они «прокляты Богом».

По сообщениям активистов, в ходе полицейских рейдов, прошедших в последние две недели в домах, на станциях метро и в дружественных по отношению к ЛГБТ клубах и барах в Баку, были задержаны по меньшей мере 50 геев и транссексуалов.

Базирующаяся в Швеции правозащитная организация Civil Rights Defenders сообщила, что число задержанных может составлять около сотни. В заявлении этой организации говорится, что многих из задержанных отпустили только после получения от них адресов их знакомых геев и транссексуалов.

Министерство внутренних дел Азербайджана информацию о том, что действия полиции были нацелены против «сексуальных меньшинств» и на дискриминацию их прав, отвергло. В министерстве заявили, что аресты были частью операции по борьбе с проституцией. «В нашей стране представители сексуальных меньшинств никогда не подвергались преследованиям. Однако это не значит, что это освобождает их от ответственности за незаконные действия», – говорится в заявлении МВД Азербайджана.