Не менее 22 человек погибли в давке на железнодорожной станции в Мумбаи

Власти Индии сообщают, что по меньшей мере 22 человека погибли и еще несколько десятков получили ранения в давке на железнодорожной станции в Мумбаи. По сообщению полиции, давка возникла на платформе, проходящей над железнодорожными путями на железнодорожной станции Элфинстоун.

Во время часа пик на этой станции наблюдается большое скопление людей, во многом за счет офисных работников, стекающихся туда из мумбайского района Нижний Парел. Это район находится в самом центре Мумбаи, в котором недавно построенные жилые комплексы премиум-класса, роскошные торговые центры и штаб-квартиры международных финансовых институтов соседствуют с обветшалыми домами и трущобами.

Власти говорят, что люди прятались от проливного дождя под навесным сооружением на мосту, что привело к еще большему, чем обычно, скоплению людей на нем. В полиции сообщают, что давка была вызвана слухами о якобы обрушении пешеходного перехода.

На распространившемся в социальных сетях видео с места трагедии видно, как люди, чтобы не быть раздавленными, прыгают с моста и свисают с защитных ограждений этой конструкции.