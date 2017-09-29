Путин и Эрдоган договорились о продолжении сотрудничества в Сирии

Президенты России и Турции после переговоров в Анкаре заявили, что договорились о тесном сотрудничестве ради прекращения гражданской войны в Сирии. Президент России Владимир Путин заявил 28 сентября, что Москва и Анкара будут работать над углублением координации по прекращению шестилетней войны, добавив, что сейчас для завершения конфликта существуют все «необходимые условия». На совместной пресс-конференции с Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция продолжит тесное сотрудничество с Россией для достижения политического решения кризиса в Сирии.

Эрдоган сказал также, что стороны договорились «более интенсивно» продвигать создание «зоны деэскалации» в Идлибе. Москва и Анкара поддерживают разные стороны в сирийском конфликте. Однако Россия, Турция и Иран согласовали в этом месяце создание «зоны деэскалации» в Идлибе – районе, находящемся под контролем оппозиционных сил на севере Сирии. Три другие «зоны деэскалации» действуют в Сирии с начала июля.