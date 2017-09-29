Заседания парламента КР приостанавливаются до конца выборов президента

Пленарные заседания Жогорку Кенеша приостанавливаются на две недели до окончания выборов президента. Об этом на заседании 28 сентября объявил спикер парламента Чыныбай Турсунбеков, объяснив это отсутствием кворума.

«Регистрацию прошли всего 59 депутатов, что означает отсутствие кворума. Поэтому сегодняшнее заседание окончено. Теперь мы встретимся с вами в комитетах и фракциях. Далее – после выборов», – сказал он.

В парламенте Кыргызстана заседает 120 депутатов. Два раза в неделю они собираются на пленарные заседания для обсуждения и голосования по законопроектам.

15 октября в стране пройдут выборы президента. В соцсетях появляются публикации об активном участии депутатов в предвыборной кампании.