В Казахстане на руднике погиб шахтер

На Южно-Жезказганском руднике горно-производственного комплекса «Жезказганцветмет» корпорации «Казахмыс» в Карагандинской области погиб шахтер.

По распространенному в среду сообщению пресс-службы «Казахмыса», 26 сентября горнорабочий очистного забоя, 1993 года рождения, получил несовместимые с жизнью травмы, по предварительным данным, в результате поражения электрическим током. По заявлению компании, это был несчастный случай.

Для выяснения причин данного инцидента создана специальная комиссия.