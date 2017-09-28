Трамп обвинил Facebook и СМИ «в тайном сговоре» против него

Президент США Дональд Трамп обвинил Facebook и прессу в заговоре против него. В публикации в Twitter'е глава Белого дома утверждает, что социальные сети «всегда выступали против Трампа» и распространяли ложные новости. Он также в очередной раз упомянул газеты The New York Times и The Washington Post и заявил, что они находятся «в тайном сговоре».

Заявление Трампа последовало после того, как глава Facebook'а Марк Цукерберг заявил о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в прошлом году через его соцсеть. По его словам, Москва якобы проплатила политическую рекламу в период избирательной кампании. Утверждается, что связанные с Россией аккаунты потратили на пропаганду около 100 тысяч долларов.

Цукерберг пообещал сотрудничать с Конгрессом США в расследовании влияния Кремля на президентскую гонку. По словам Цукерберга, социальная сеть не может полностью предотвратить попытки вмешательства иностранных государств в выборы в других странах. Однако Facebook намерен предпринять ряд шагов для обеспечения честности выборов.

В Соединенных Штатах в настоящее время ведется расследование вмешательства России в президентские выборы. В начале августа спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования «российского следа». Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам президента США отвергает.