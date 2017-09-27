В Таджикистане осудили за мошенничество шестерых руководителей «финансовой пирамиды»

В Таджикистане шестеро руководителей компании «Хафт бурдж» признаны виновными в мошенничестве и приговорены к различным срокам лишения свободы. Ранее Генпрокуратура Таджикистана объявила компанию «Хафт бурдж» финансовой пирамидой.

Один из руководителей компании Осимджон Маруфов приговорен к 8 годам лишения свободы, сообщили Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода) в суде района Сино города Душанбе 25 сентября. Основатели компании Олим Маруфов и Ориф Расулов получили по 10 лет тюрьмы. Саидджон Садуллоев, Рахимбек Саидов и Шарифбек Хушмахмадов по 11 лет проведут за решеткой.

Кстати, трое последних в 2015 году были объявлены в розыск по обвинению в присвоении 125 тысяч долларов. Тогда суд района Сино города Душанбе сообщил, что Саъдуллоев С.Х., Саидов Р.К. и Хушмахмадов Ш.М. покинули страну, чтобы не участвовать в слушаниях.

Граждане становились членами сетевого бизнеса после оплаты 130, 260, 500, 2000 или же 9000 долларов. Они привлекали в этот бизнес других граждан и получили доход от полученных средств.

Напомним, осенью 2014 года судом района Сино Олим Маъруфов и Ориф Расулов ‒ два руководителя компании «Хафт бурдж» были признаны виновными в мошенничестве и приговорены к 8,5 годам лишения свободы каждый. Тогда СМИ сообщали, что в суд на «Хафт бурдж» подали 158 граждан, которые внесли различные суммы денег в бизнес компании и оказались обманутыми.

Адвокат осужденных просил суд освободить своих подзащитных, чтобы они смогли вернуть деньги своих клиентов в размере $618 тысяч, но суд заявил, что законом это не предусмотрено.