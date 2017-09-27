Генпрокуратура Кыргызстана завела первое дело по «подкупу голосов»

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по предполагаемому подкупу голосов в городе Оше. По данным прокуратуры, двое граждан предлагали жительнице города две тысячи сомов (29 долларов) за поддержку кандидата в президенты Омурбека Бабанова.

Как сообщили Радио Азаттык (Кыргызской редакции Радио Свобода) в пресс-службе надзорного органа, уголовное дело по предполагаемому подкупу стало первым с начала агитационной кампании. Дело передано в Ошский городской суд, рассмотрение назначено на 3 октября. Нарушителям грозит наказание до 300 тысяч сомов (более 4 300 долларов) штрафа либо до пяти лет лишения свободы.

По другому предполагаемому случаю подкупа голосов в Бишкеке материалы переданы в районный суд для принятия решения в рамках уголовно-процессуального законодательства. Как сообщает Генпрокуратура, в милицию обратился житель столицы о принятии мер в отношении представителя штаба партии «Онугуу-Прогресс», который якобы предлагал две тысячи сомов, чтобы он нашел избирателей.

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