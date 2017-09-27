В Казахстане предлагают страховать выезжающих туристов
На заседании правительства в Астане 26 сентября был представлен законопроект по вопросам страхования и страховой деятельности, которым предлагается внедрить обязательное страхование казахстанских туристов, выезжающих за рубеж, и расширить полномочия страхового омбудсмена, сообщает Радио Азаттык (Казахская редакция Радио Свобода).
Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев сказал, что данный законопроект призван обеспечить защиту прав казахстанских туристов и предусматривает переход к обязательному страхованию имущественных интересов туристов, выезжающих за рубеж.
«Страхование выезжающего туриста будет осуществляться туроператором в сфере выездного туризма по одной из программ обязательного страхования, в привязке к стране и количеству дней поездки», ‒ сказал он.
Акишев сказал также, что проект закона предусматривает расширение полномочий омбудсмена на все классы страхования: обязательные и добровольные с сохранением права сторон на обращение в суд. Институт страхового омбудсмена в Казахстане действует с 2008 года.
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