СМИ: власти Ирана завели уголовное дело против Павла Дурова

В Иране завели уголовное дело в отношении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сообщают западные и российские средства массовой информации со ссылкой на полуофициальное иранское агентство ISNA. Агентство ISNA при этом ссылается на прокурора Тегерана Аббаса Джафари Долотабади.

По данным агентства, иранские власти считают, что мессенджер Telegram популярен среди джихадистов террористической группировки «Исламское государство». Власти также критикуют мессенджер за то, что через него распространяют наркотики и порнографию.

Дуров, комментируя вопрос в Twitter'e, написал, что удивлен решением иранской прокуратуры. Он отметил, что каждый день модераторы блокируют более тысячи каналов и ботов, связанных с запрещенным контентом в Иране. По словам Дурова, «реальные причины» преследования его в Иране – другие. Подробностей основатель Telegram при этом не сообщил.

​В Иране заблокированы многие социальные сети и сайты, включая Facebook и Twitter. Иранские пользователи используют мессенджер Telegram как альтернативный способ обмена информацией. По информации Дурова, аудитория сервиса Telegram в Иране составляет более 40 миллионов пользователей. Это более половины всех пользователей социальных сетей в Иране.