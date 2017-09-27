В Казахстане заявляют о рисках срыва регулярного авиасообщения в связи с возможным дефицитом авиатоплива

Регулярное авиасообщение в Казахстане находится под угрозой срыва в связи с возможным прекращением поставок авиакеросина из России и плановых работ на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), заявила авиакомпания «Эйр Астана».

По данным авиакомпании, основными экспортерами авиационного топлива в Казахстан являются российские компании «Газпромнефть» и «Роснефть», «Лукойл» и «Татнефть», совокупный среднемесячный объем экспорта которых в 2017 году, как утверждает авиакомпания, снизился до 15 тысяч тонн по сравнению с 44 тысячами тонн в 2016 году.

Согласно заявлению авиакомпании, эти компании не подтвердили поставки на предстоящий месяц «в связи с высоким спросом на российском рынке». «Газпромнефть» уведомил ранее о возобновлении экспорта топлива не ранее мая 2018 года. В 2017 году потребность гражданской авиации в авиационном топливе составляет 800 тысяч тонн, из которых лишь 241 тысяча тонн производится Шымкентским НПЗ, являющимся единственным стабильным производителем авиатоплива в Казахстане, ‒ следует из заявления.

В заявлении авиакомпании отмечается, что субъекты гражданской авиации Казахстана на 70 процентов зависимы от поставок из России, которые, по заявлению авиакомпании, носят «нецикличный и негарантированный характер».

«Приостановка поставок топлива из России неизбежно приведет к коллапсу отечественного рынка авиатопливообеспечения и создает угрозу функционирования транспортного авиасообщения из/в Казахстан», ‒ говорится в заявлении «Эйр Астана».