Под Ташкентом мать пыталась продать своего ребенка за $60

В Кибрайском районе Ташкентской области правоохранительными органами пресечена попытка продажи ребенка за 500 тысяч сумов.

Как сообщает Podrobno.uz, в правоохранительные органы обратилась группа лиц, сообщив, что жительница Кибрайского района пытается продать своего ребенка незнакомцам.

По данным прокуратуры Ташкентской области, «в экстренном порядке проведено оперативное мероприятие, направленное на пресечение данного преступления. В результате мероприятия жительница района М.Исмаилова (1990 г.р.) задержана при продаже своего трехмесячного сына, родившегося в июне этого года».

В настоящее время причины совершения преступления выясняются.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 135 Уголовного кодекса («Торговля людьми»), проводятся следственные действия.