Полиция: вооруженный палестинец убил троих израильтян

Палестинец открыл огонь по сотрудникам израильской военизированной полиции у ворот поселения на Западном берегу реки Иордан, убив трех человек и ранив еще одного, прежде чем был застрелен, сообщает полиция.

«Террорист, который прибыл к задним воротам Хар Адара вместе с палестинскими рабочими, проходившими в поселение… достал оружие и открыл огонь по находившимся на месте силовикам, – говорится в заявлении полиции. – В ходе атаки убиты трое израильтян, еще один получил ранения, террорист уничтожен». В полиции добавили, что палестинец скончался от полученных ран. Раненый израильтянин доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Инцидент у поселения Хар Адар к северо-западу от Иерусалима, которое находится между несколькими палестинскими деревнями, произошел спустя почти два года после волны беспорядков. В минувшие несколько месяцев насилие шло на убыль.