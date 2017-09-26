Бывший премьер Пакистана Шариф предстал перед судом

Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф явился сегодня в суд в Исламабаде, где ему предъявлены коррупционные обвинения. Это его первая явка в суд с тех пор, как 28 июля решением Верховного суда Шариф был отстранен от должности премьера по итогам расследования его финансовых активов.

За день до суда Шариф вернулся из Лондона, где его жена проходит курс лечения. Во время его появления в зале судебных заседаний сторонники бывшего премьера скандировали лозунги в его поддержку. Шариф покинул зал суда после начала процесса, оставив своих юристов представлять его интересы в суде.

Суд приказал двум сыновьям Шарифа, дочери и зятю явиться в суд до конца недели.

2 октября, как ожидается, Шарифу будут предъявлены обвинения по трем делам о коррупции, которые были начаты против него в начале месяца на основе заявления антикоррупционного ведомства Пакистана. Обвинения в отношении Шарифа, трижды занимавшего пост премьер-министра, а также троих его детей связаны с одним из его предыдущих периодов пребывания у власти в 1990-х годах.