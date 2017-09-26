На стройплощадке «Абу-Даби Плаза» в Астане произошло ЧП с краном

На месте строительства комплекса «Абу-Даби Плаза» в Астане надломилась стрела башенного крана, которая, по информации комитета по ЧС, повисла на тросах. Информацию о произошедшем 26 сентября у места строительства «Абу-Даби Плаза» ЧП подтвердил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

«Участие спасательных подразделений пока не требуется, но в случае чего, все наши подразделения находятся в постоянной готовности и будут по необходимости привлечены. Демонтаж данной части крана должны проводить строительные организации», ‒ приводит слова Иманкулова сайт Tengrinews.

В Сети распространились сделанные очевидцами фотографии, на которых видна повисшая на тросах стрела башенного крана.

Начатое в 2010 году строительство «Абу-Даби Плаза», которое по завершении строительства, как ожидается, станет самым высоким зданием в Центральной Азии, планируется завершить до конца текущего года. Этот строящийся комплекс пережил ранее несколько пожаров, сроки сдачи здания в эксплуатацию неоднократно переносились.

2 сентября у места строительства комплекса произошла массовая потасовка с участием иностранных рабочих и сотрудников местного охранного агентства, в результате которой по меньшей мере два человека были госпитализированы с различными травмами. После инцидента власти заявили, что десятки иностранных рабочих будут выдворены из страны.