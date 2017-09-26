Назарбаев и Путин обсудили Астанинский процесс по Сирии

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент России Владимир Путин обсудили двустороннее сотрудничество и перспективы сирийского мирного урегулирования, сообщает сегодня официальная пресса. В ходе телефонного разговора, сообщает администрация Назарбаева, президент России проинформировал об усилиях России по урегулированию конфликта в Сирии, стороны отметили важность продолжения Астанинского процесса.

Шестой раунд мирных переговоров по Сирии в Астане состоялся 14-15 сентября, участники которого объявили о создании зоны безопасности в сирийской провинции Идлиб. Однако сирийская оппозиция тогда заявила, что отказывается принимать Иран в качестве гаранта обеспечения безопасности в зонах деэскалации в Сирии.

Россия, Турция и Иран являются спонсорами переговоров по Сирии в Астане, которые проходят отдельно от межсирийских переговоров в Женеве при посредничестве ООН. Россия и Иран поддерживают правительство президента Сирии Башара Асада в ходе этой шестилетней гражданской войны в Сирии, которая, по оценкам, унесла жизни 330 тысяч человек. Турция и Соединённые Штаты поддерживают разные повстанческие группировки.