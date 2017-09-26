В Кыргызстане предлагают разрешить иностранцам покупать недвижимость

Правительство предлагает разрешить иностранным гражданам и лицам без гражданства покупать жилье в Кыргызстане. В кабмине считают, что такой шаг позволит улучшить инвестиционный климат страны. При этом в целях обеспечения безопасности право на покупку недвижимости на приграничных территориях исключается, передает Азаттык (Кыргызская редакция Радио Свобода).

Законопроект «О внесении изменений в Жилищный кодекс» поступил на рассмотрение парламента 19 сентября. Докладчик – Министерство юстиции – отмечает, что в Жилищном кодексе от 2013 года был введен «уполномоченный орган по даче согласия на приобретение жилых помещений иностранным лицам», но не был определен порядок процедуры. В результате образовался правовой вакуум. До этого работала комиссия по этим вопросам, которая была ликвидирована. Сегодня же госоргана, занимающегося вопросами выдачи разрешений на покупку жилья в Кыргызстане иностранцам, нет.

Инициирование нового проекта, как отмечается, исходило из необходимости улучшения инвестиционного климата и упрощения порядка приобретения недвижимости иностранными гражданами. Правительство предлагает разрешить покупку жилья иностранцам при условии наличия у них постоянного вида на жительство или инвестиционной визы.