На Филиппинах запретили заставлять женщин носить высокие каблуки

На Филиппинах запретили компаниям заставлять женщин-служащих носить на работе обувь на высоких каблуках. В связи с этим в понедельник местные профсоюзы распространили заявление, в котором говорится, что Филиппины стали одной из первых стран в мире, установившей это правило для защиты прав женщин.

Представители профсоюзов сообщили, что это правило было введено после того, как четыре женщины подали жалобу в профсоюз, передавший дело властям. Департамент труда издал распоряжение в начале этого месяца, и профсоюз объявил, что правило официально вступит в силу 29 сентября.

Представитель Конгресса профсоюзов Филиппин, который инициировал эти изменения одобрил действия властей в интервью Thomson Reuters Foundation по телефону из Манилы. По его словам, это освобождает женщин «от сексистской политики и рабства небезопасных и опасных условий труда».

Представитель профсоюза сказал, что он считает, что Филиппины являются первой страной, которая установила общенациональный запрет после того, как канадская провинция Британская Колумбия издала аналогичный указ в апреле этого года. Он также отметил, что «политика ношения высоких каблуков» является широко распространенной на Филиппинах, особенно в таких отраслях, как ресторанный бизнес, авиаперевозки и гостиницы.