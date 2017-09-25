В Ташкенте с начала года от нападений бездомных животных пострадали свыше 3520 человек

В Ташкенте усилят работу по отлову бродячих собак и кошек.

Как сообщает интернет-издание Podrobno.uz, соответствующее решение хокима столицы было принято 22 сентября.

По словам представителей мэрии, оно вызвано тем, что за последнее время в столице участились случаи укусов людей домашними и бездомными четвероногими. К тому же чаще всего пострадавшими оказываются дети.

Так, например, как сообщили в хокимияте Ташкента, с начала года от нападения домашних и бродячих животных пострадали 3527 человек, из них 1633 – от укусов бродячих собак. «Такая ситуация создает риски для заболевания бешенством от укуса зараженного животного», – сообщили в хокимияте Ташкента.

В рамках принимаемых мер коммунальным службам и отрядам по отлову бездомных животных предписано усилить работу и перейти на круглосуточный режим. При этом имеющиеся 11 бригад по отлову диких и бродячих четвероногих, действующих в каждом районе столицы, будут при необходимости дооснащаться техникой и транспортом. Предусматривается также наладить бесперебойное снабжение этих служб горюче-смазочными материалами, оборудованием и специнвентарем, используемым для отлова животных.

«За весь прошлый год нами было выловлено 10933 животных, за 8 месяцев этого года – 7041. Подобрано трупов по улицам города 750 в 2016 году и 510 – в этом году. Пойманные нами бесхозные животные содержатся в специальных питомниках. Кого-то мы передаем в приюты для собак и кошек, кого-то забирают новые хозяева. Случаев умерщвления у нас не бывает, а те, кто остается в питомнике, умирают своей естественной смертью», – рассказал начальник специализированного механизированного отряда при хокимияте Ташкента Владимир Равдин.

При этом в документе рекомендовано в случае обнаружения бешеных животных отстреливать их на месте. Отдельную работу по контролю за бесхозными четвероногими будут вести службы ветеринарии города и махалли. Первым необходимо организовать своевременную вакцинацию домашних питомцев, а махалли в свою очередь должны провести для этого разъяснительную работу среди населения. Помимо этого, на органы самоуправления граждан возложены задачи и по незамедлительному вызову бригад по отлову животных в случае их обнаружения.

По официальным данным, за последние несколько лет в Узбекистане не было зафиксировано ни одного случая бешенства у человека.