Референдум в Иракском Курдистане стартует на фоне угроз со стороны Багдада

Полуавтономная курдская область Ирака сегодня проводит голосование по вопросу о независимости, несмотря на угрозы со стороны Багдада, заявившего, что он будет бороться за сохранение целостности Ирака, в том числе через отсечение региона от нефтяных доходов.

Президент регионального правительства Иракского Курдистана Масуд Барзани ранее заявил, что это не носящее юридически обязывающего характера голосование станет первым шагом на пути к началу переговоров о независимости области, которая с 1991 года имеет статус автономной и сыграла важную роль в войне против вооруженных исламистов.

Около 12 тысяч избирательных участков будут открыты с восьми часов утра для 5,3 миллиона зарегистрированных в регионе избирателей. Кабины для голосования будут открыты на протяжении 12 часов. Предварительные результаты ожидаются в течение суток, при этом, по-видимому, результатом голосования станет то, что подавляющее большинство проголосует в пользу отделения области. «Партнерство с Багдадом потерпело неудачу, и мы не вернемся к этому», – заявил Барзани на пресс-конференции в Эрбиле 24 сентября и призвал курдов голосовать «с миром».

Организация Объединенных Наций, Соединенные Штаты и другие страны Запада выразили обеспокоенность, что данный референдум, в случае возникновения волнений в спорных районах, может отвлечь внимание от войны против экстремистской группировки «Исламское государство» («ИГ»).

Идея проведения референдума встретила осуждение со стороны Багдада и международной общественности, в том числе соседней Турции, а также Ирана, на территории которых проживают крупные этнические группы курдов.