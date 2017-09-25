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Референдум в Иракском Курдистане стартует на фоне угроз со стороны Багдада

Президент регионального правительства Курдистана Масуд Барзани (справа) приветствует генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша. Эрбиль, 30 марта 2017 года.

Полуавтономная курдская область Ирака сегодня проводит голосование по вопросу о независимости, несмотря на угрозы со стороны Багдада, заявившего, что он будет бороться за сохранение целостности Ирака, в том числе через отсечение региона от нефтяных доходов.

Президент регионального правительства Иракского Курдистана Масуд Барзани ранее заявил, что это не носящее юридически обязывающего характера голосование станет первым шагом на пути к началу переговоров о независимости области, которая с 1991 года имеет статус автономной и сыграла важную роль в войне против вооруженных исламистов.

Около 12 тысяч избирательных участков будут открыты с восьми часов утра для 5,3 миллиона зарегистрированных в регионе избирателей. Кабины для голосования будут открыты на протяжении 12 часов. Предварительные результаты ожидаются в течение суток, при этом, по-видимому, результатом голосования станет то, что подавляющее большинство проголосует в пользу отделения области. «Партнерство с Багдадом потерпело неудачу, и мы не вернемся к этому», – заявил Барзани на пресс-конференции в Эрбиле 24 сентября и призвал курдов голосовать «с миром».

Организация Объединенных Наций, Соединенные Штаты и другие страны Запада выразили обеспокоенность, что данный референдум, в случае возникновения волнений в спорных районах, может отвлечь внимание от войны против экстремистской группировки «Исламское государство» («ИГ»).

Идея проведения референдума встретила осуждение со стороны Багдада и международной общественности, в том числе соседней Турции, а также Ирана, на территории которых проживают крупные этнические группы курдов.

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