Минобороны России: российский генерал погиб в Сирии

Министерство обороны России сообщило, что российский генерал, работавший советником сирийских правительственных войск, погиб рядом с городом Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, передает ТАСС.

Министерство сообщило 24 сентября, что генерал-лейтенант Валерий Асапов был смертельно ранен во время минометного обстрела со стороны экстремистской группировки «Исламское государство» («ИГ»), когда он находился на командном пункте сирийских войск, помогая сирийским военным в операции по освобождению Дейр-эз-Зора. Министерство добавило, что Асапов будет представлен к награде посмертно.

Россия и США поддерживают различные силы, противостоящие «ИГ» в сирийском конфликте, которые продвигаются на восток Сирии к границе с Ираком. Россия помогает правительственным войскам в наступлении на Дейр-эз-Зор с западной части города.

По данным Reuters, только с начала 2017 года в Сирии погибло не менее 40 российских военнослужащих и бойцов частных военных компаний. Минобороны России официально подтвердило гибель только около 10 военных.