Антидопинговое агентство США: Россию нельзя допускать на Олимпиаду

Руководитель Антидопингового агентства США Травис Тайгерт встревожен признаками того, что Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство могут допустить Россию к следующей зимней Олимпиаде в Южной Корее. Тайгерт заявил, что «имеет смысл дать разрешение на участие отдельным российским спортсменам, если они докажут, что не употребляли стероидов, но в целом не может быть места на Олимпиаде стране, которая, по сути, возвела в обычную практику употребление запрещенных препаратов». «Любая мера, более мягкая, чем тотальный запрет, будет означать, что мы позволяем сильным мира сего безнаказанно преступать закон», – заявил Тайгерт.

Антидопинговые агентства семнадцати стран потребовали отстранить Россию от зимних Олимпийских игр 2018 года. Участие в ней россиян «ставит под удар чистых спортсменов и будущее олимпийского движения», говорится в совместном заявлении. Его подписали, в частности, руководители Национальных организаций по борьбе с допингом (NADO) Великобритании, Соединенных Штатов и Канады.

Борцы с допингом подчеркнули, что расследование нарушений на Олимпиаде 2014 года в Сочи до сих пор не завершено, а Россия не выполняет обещания о чистоте спорта. Авторы обращения призвали Международный олимпийский комитет наказать Россию за допинговый скандал. Ранее МОК обещал до конца года завершить расследования нарушений.