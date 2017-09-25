Экс-президент Кыргызстана призвала членов Центризбиркома работать честно

Бывший президент Кыргызстана Роза Отунбаева призвала членов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов «никого не бояться и никому не подчиняться», сообщает Радио Азаттык (Кыргызская редакция Радио Свобода).

– В мое время главой ЦИК был Акылбек Сариев. Во время выборов я с ним не боролась, он самостоятельно вел свою работу. Он не отчитывался передо мной. Вас Атамбаев поставил не для того, чтобы в его отношении было хорошо, а остальным кандидатам было трудно, – сказала Роза Отунбаева на встрече в ЦИКе 23 сентября.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова в ответ сказала, что все решения принимаются в рамках закона:

– Меня выбирал не Атамбаев, меня избирали мои коллеги. Мы ни с кем не встречаемся и решаем все вопросы через голосование. Я обращаюсь ко всем сидящим здесь коллегам: не стоит искажать вопросы, нужно уважать коллектив. Мы коллегиальный орган, поэтому все решения принимаются через голосование. Решение принимает большинство, его нужно уважать.

Один из членов созданного недавно движения «За честные выборы» политик Феликс Кулов отметил, что гражданское общество даст свою оценку ЦИК и призвал Центризбирком создавать равные условия для кандидатов.

15 октября в Кыргызстане пройдут президентские выборы, всего зарегистрировано 13 кандидатов.