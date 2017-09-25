Жена участкового инспектора сетует на работу мужа
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Резюме
Я хотела пожаловаться насчет работы мужа. Он у меня работает участковым в ГУВД Бухары. У них нет никакого отдыха, сутками работает и еще им зарплату понизили. У них нет никаких льгот, вообще беспредел, не знаю, кому пожаловаться.
Сказали, что машину им дадут в кредит. Год уже, как собрали деньги, а машины нет. Каждый месяц платим кредит, а оказывается никто еще не знает, когда этот «драндулет» им дадут.
Дали бы ему хотя бы «Спарк», было бы более-менее, но они, оказывается, дадут нам простой «Матиз».
Детей своих не можем в садик отдать, потому что там очередь большая. Мы стоим 325-ми в этой очереди. Сказали, что наша очередь дойдет только через 5 лет. К этому времени мои дети пойдут уже в школу.
У нас трое детей – старшая ходит в первый класс, второму – 1,6 годика, третьей – 2,8 месяца.
Пожалуйста, отзовитесь, поднимите эту тему, пожалуйста, чтобы хоть кто-то услышал.
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