В Донецке совершено покушение на одного из лидеров сепаратистов

Власти самопровозглашенной «Донецкой народной республики» сообщили о покушении на «министра доходов и сборов» Александра Тимофеева. По данным российских СМИ, в Донецке был взорван его автомобиль. В результате взрыва пострадали восемь человек.



Источник в правоохранительных органах так называемой «ДНР» сообщил агентству РИА-Новости, что Тимофеев находится в критическом состоянии. При этом в «министерстве доходов и сборов» утверждают, что он «жив-здоров». По данным агентства «Интерфакс», в центре Донецка произошло два взрыва, место происшествия оцеплено.

По данным портала «Донбасс.Реалии», Александр Тимофеев принимал участие в вооруженных действиях на востоке Украины и занимался торговлей углем. В 2016 году в подмосковье был застрелен лидер пророссийского украинского движения «Оплот» Евгений Жилин. Одним из возможных мотивов называли конкуренцию за распределение денежных потоков от продажи угля из Донбасса в России и Украине.



В феврале в Донецкой области в результате взрыва погиб полевой командир сепаратистов Михаил Толстых, известный под позывным «Гиви». В октябре 2016 года был убит один из лидеров самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Арсен Павлов по прозвищу Моторола.