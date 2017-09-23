США развернут силы стратегического назначения в Южной Корее

США развернут в Южной Корее вооруженные силы стратегического назначения. К такому соглашению пришли президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чже Ин во время встречи в Нью-Йорке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

Отмечается, что президенты двух стран во время встречи обсудили вопросы, связанные с ядерными испытаниями Северной Кореи. Трамп и Мун Чже Ин согласились с тем, что необходимо оказывать сильное давление на Пхеньян для принятия мер по ядерному разоружению Северной Кореи.

Вашингтон развернет силы стратегического реагирования на самом Корейском полуострове и вокруг него. Состав американских вооруженных сил при этом будет ротироваться. Кроме того, США окажут помощь Сеулу в поставках и разработке военной техники для армии Южной Кореи.

Трамп и Мун Чже Ин продолжат консультации по урегулированию обстановки на Корейском полуострове в ноябре, во время визита президента США в Сеул.

21 сентября Трамп подписал распоряжение, которое позволит Соединенным Штатам расширять санкции в отношении Северной Кореи. Санкции затронут текстильную промышленность, рыболовство, информационные технологии и обрабатывающую промышленность.

Напряженность между США и Северной Кореей усилилась после шестого ядерного испытания, проведенного Пхеньяном 3 сентября. Это вынудило Совет Безопасности ООН ввести дополнительные санкции против Северной Кореи.