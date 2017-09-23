Суд признал дискриминацию в требованиях «Аэрофлота» к стюардессам

Мосгорсуд признал дискриминационными требования к размеру одежды бортпроводников авиакомпании «Аэрофлот», на которые пожаловались стюардессы. Это следует из полного текста апелляционного определения, выпущенного судом.

Коллегия Мосгорсуда пришла к выводу, что соответствующий пункт «Требований к членам кабинного экипажа», утвержденных приказом генерального директора Аэрофлота, можно признать необязательным к применению, так как он содержит признаки дискриминации.

6 сентября Мосгорсуд по иску бортпроводницы Евгении Магуриной отменилзапрет «Аэрофлота» носить стюардессам одежду больше 48 размера. Тогда в авиакомпании заявили, что это решение удовлетворяет перевозчика, так как суд якобы установил отсутствие дискриминационной составляющей.

В конце февраля Радио Свобода опубликовало интервью с бортпроводницей Евгенией Магуриной, работающей в «Аэрофлоте» с 2010 года. Она рассказала, что начиная с лета 2016 года всех стюардесс старше 40 лет и с размером одежды больше 48-го перестали ставить на заграничные рейсы. Эту информацию подтвердили и другие бортпроводники. В «Аэрофлоте» отрицают дискриминацию сотрудников по внешнему виду и возрасту.