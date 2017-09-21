Родные экс-главного «борца с коррупцией» считают, что Фируза Холмуродзода осудили из мести

«Мой брат стал жертвой мести высокопоставленных сотрудников одной из силовых структур страны» – так прокомментировал приговор Верховного суда в отношении экс-главы Следственного управления Агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана Фируза Холмуродзода его брат Фарход Холмуродов, сообщает Радио Озоди (Таджикская редакция Радио Свобода). Он заявил, что скоро будет подана жалоба на решение суда.

Верховный суд Таджикистана на днях приговорил Фируза Холмуродзода к 15 годам заключения с конфискацией имущества. Суд лишил его права занимать руководящие должности в течение 5 лет после отбытия наказания. Экс-главу Следственного управления антикоррупционного ведомства обвинили в коррупции и получении взятки в особо крупном размере. Судебный процесс проходил при закрытых дверях.

– Следствие заявляет, что кто-то дал Фирузу взятку. Когда, у кого и при каких обстоятельствах он получил взятку – неизвестно. Свидетелей преступления нет, отсутствуют и другие доказательства. Лично я думаю, что судебный процесс проходил при закрытых дверях из-за отсутствия у следствия неопровержимых доказательств вины Фируза Холмуродзода. Присутствие журналистов в зале суда изменило был ситуацию. Нам сейчас известно, что арест Фируза – месть некоего высокопоставленного сотрудника одной из силовых структур Таджикистана, близкий родственник которого когда-то был арестован антикоррупционным ведомством. Раскрытие преступления было поручено следственной группе под руководством моего брата, – говорит Фарход Холмуродов.

По словам брата осужденного, до ареста все ждали, что за свою работу Фируз через несколько месяцев наденет генеральские погоны.

Напомним, с конца апреля в Таджикистане прошла волна арестов бывших сотрудников Агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией. В отношении многих из них уже оглашены приговоры.