Рош а-Шан в украинской Умани собрал десятки тысяч паломников

Свыше 30 тысяч евреев-хасидов из более десятка стран собрались в среду, 20 сентября, в городе Умань в Черкасской области в центральной части Украины, на празднование Рош а-Шана, еврейского Нового года. По сообщению областной полиции, обеспечение безопасности в зоне пребывания паломников осуществляют около 500 сотрудников местной полиции и 17 служащих полиции Израиля.

Последователи движения брацлавских хасидов посещают Умань каждый год, чтобы совершить обряд молитвы у могилы его основателя, Ребе Нахмана, который умер в Умани в 1810 году.

Молебны длились до появления первой звезды в небе, знаменующей собой наступление Нового года – в данном случае, 5778 года, согласно еврейскому календарю. Празднование продолжится до 22 сентября.

Число паломников, отправляющихся в Умань на Рош а-Шан резко возросло с обретением Украиной независимости после распада Советского Союза в 1991 году, что в значительной степени упростило въезд иностранцев в страну.