Актобе: приговор по делу о ДТП с гибелью граждан Узбекистана вступил в силу

Житель Жамбылской области приговорен к тюрьме по делу о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) на трассе в Актюбинской области, в результате которого погибли девять человек и около двух десятков получили ранения.

22 июня пассажирский автобус, следовавший из России, перевернулся на 946-м километре трассы Самара – Шымкент близ поселка Карабутак Айтекебийского района. В автобусе находились 52 человека – 50 граждан Узбекистан и два гражданина Казахстана. Погибли девять граждан Узбекистана, 18 человек, включая 17 граждан Узбекистана и одного гражданина Казахстана, получили ранения.

Актюбинский областной суд сообщает сегодня, что 46-летний гражданин Казахстана Леонид Еремеев, находившийся за рулем этого автобуса в момент аварии, признан виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.

По версии следствия автобус выехал за пределы проезжей части дороги и опрокинулся после того, как, управляя автобусом «в утомленном состоянии», Еремеев заснул за рулем и выехал на полосу встречного движения. Решением суда осужденный приговорен к пяти годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на семь лет.

Приговор Еремееву оглашен 4 сентября Айтекебийским районным судом и вступил в законную силу в начале этой недели, сообщает пресс-служба.