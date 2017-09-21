Экс-премьер Кыргызстана подал в суд на издание «24.kg» и экс-депутата

Кандидат на должность президента Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков обратился в суд с иском о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда к экс-депутату парламента Кабаю Карабекову и информационному агентству «24kg». Пресс-служба предвыборного штаба кандидата сообщает, что Жээнбеков требует признать не соответствующими действительности «измышления» автора о «…тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями». Речь идет о публикации на сайте информационного агентства «24.kg» статьи под авторством Кабая Карабекова «Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят, чем хорош преемник?».

В штабе отмечают, что в статье в прямой увязке с Жээнбековым и прямой ссылкой на закрытую встречу президентов Кыргызстана и России в июне 2017 года говорится о том, что Москва «намекнула кыргызской стороне, что ее тревожит информация кыргызских и российских спецслужб о якобы тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями. В том числе и с арабским «Обществом социальных реформ», которое признано в России террористической организацией».

Сооронбай Жээнбеков требует опровержения «лживых и клеветнических сведений» и в качестве возмещения морального вреда требует с каждого ответчика по пять миллионов сомов (около 73 тысяч долларов).

«Сумма иска не завышена, речь идет о президентских выборах. О судьбе страны на предстоящие шесть лет. О распространении клеветы на основного кандидата», – цитирует пресс-служба предвыборного штаба Жээнбекова руководителя штаба Фарида Ниязова. «Нас совершенно не интересует, получал или не получал автор деньги за эту ложь. Были или не были заказчики? Но совершенно очевидно, что статья явно на руку другим кандидатам», – сказал он.

Статья под заголовком «Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят, чем хорош преемник?» появилась на сайте «24.kg» 11 сентября 2017 года. На данный момент материал недоступен для просмотра. Кабай Карабеков – бывший депутат парламента четвертого созыва.