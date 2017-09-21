Крымско-татарский лидер в суде: считаю себя гражданином Украины

Один из лидеров крымских татар Ильми Умеров во время прений сторон на судебном процессе в Симферополе, где его обвиняют в сепаратизме, заявил, что считает себя «только гражданином Украины». Ильми Умеров, который неоднократно критиковал аннексию украинского полуострова Крым Россией в 2014 году, – один из нескольких крымско-татарских лидеров, столкнувшихся в последние годы с уголовным преследованием со стороны российских властей.

На прениях сторон 20 сентября прокурор попросил суд приговорить Умерова к трем с половиной годам условного срока. Обвинение также настаивает на трехлетнем запрете для Умерова заниматься общественной и преподавательской деятельностью.

В своем последнем слове в суде 60-летний Умеров, заместитель главы меджлиса крымских татар (эту организацию власти России назвали экстремистской и запретили ее деятельность), сказал, что считает себя «только гражданином Украины». «Аннексию называю аннексией, а установленную власть – оккупационной», – заявил Умеров. Он подчеркнул, что выдвинутые против него обвинения преследуют лишь одну цель – наказать тех, кто выступает против аннексии.