ЦРУ США отмечает 70-летие

Исполнилось 70 лет со дня создания Центрального разведывательного управления США (ЦРУ). По этому случаю, как сообщает пресс-служба Белого дома, президент Дональд Трамп направил поздравления американским разведчикам.

По словам президента, с момента своего создания после окончания Второй мировой войны ЦРУ содействовало защите интересов Америки от различных вызовов и угроз, исходящих извне. «Разведданные, предоставляемые ЦРУ, помогали Америке формулировать свою внешнюю политику так, чтобы обеспечивать спокойствие и безопасность страны», – говорится в заявлении.

По оценке президента США, «в наши дни ЦРУ помогает американскому государству отвечать на весь спектр угроз безопасности страны, включая угрозы, исходящие от террористов, государств-изгоев, тех, кто занимается распространением оружия массового уничтожения, международных преступных организаций и кибер-пиратов». «От всего этого ЦРУ отважно оберегает и американцев, и наших друзей во всем мире», – отмечается в заявлении, в котором Трамп воздает должное работникам ЦРУ, «невидимым героям Америки, укрепляющим безопасность страны, рискуя при этом зачастую своей жизнью».

ЦРУ представляет собой гражданскую службу внешней разведки правительства США, которая собирает, обрабатывает и анализирует информацию о проблемах национальной безопасности со всего мира, прежде всего, с помощью человеческого интеллекта. Как один из основных членов разведсообщества США, ЦРУ отчитывается перед директором национальной разведки и предоставляет информацию для президента и министров.