Число жертв землетрясения в Мексике превысило 200 человек

Число погибших в результате землетрясения в Мексике превысило 200 человек, сообщило в ночь на среду агентство Associated Press.

В столице страны Мехико обрушилось более 40 зданий, среди которых – школа. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что под ее завалами обнаружены тела 22 человек, большинство из них – дети.

Общее число жертв второго землетрясения в Мексике за последний месяц, по данным СМИ на утро среды, составляет почти 250 человек. Около ста из них – жители столицы.

В стране введено чрезвычайное положение; разборами завалов занимаются спасатели, военные и волонтеры.