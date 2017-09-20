Мирзияев обещает улучшение ситуации с правами человека

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев в своем первом обращении к Генеральной Ассамблее ООН 19 сентября пообещал сосредоточить усилия своего правительства на обеспечении благосостояния граждан и соблюдении прав человека в стране и в Центральной Азии.

Узбекский лидер обосновал стремлением улучшить уровень жизни граждан свое решение о плавающем курсе национальной валюты, снижении налогов для предпринимателей и увеличению кредитования и создание свободных экономических зон. «Мы исходим из одной простой истины: чем богаче народ, тем сильнее будет государство», – говорится в переводе выступления Мирзияева на английский язык, опубликованном на сайте ООН.

Мирзияев заявил, что его правительство будет работать над созданием «мирной и экономически процветающей Центральной Азии», которая, по его словам, будет представлять собой «зону стабильности, устойчивого развития и добрососедства». Он назвал подписанное ранее в этом месяце между Узбекистаном и Кыргызстаном соглашение по вопросам границы «прорывом» и «историческим событием», которое будет способствовать достижению более масштабных целей в регионе.

В годы правления предшественника Мирзияева, ныне покойного президента Ислама Каримова, который находился у власти более четверти века, отношения Узбекистана с соседними странами были натянутыми из-за пограничных споров, межэтнических разногласий и экономических противоречий, связанных с распределением водных ресурсов и транспортировкой энергии в регионе.