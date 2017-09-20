Исследование: в питьевой воде в Таджикистане присутствуют различные виды бактерий

В новом докладе Всемирного банка, в котором представлена диагностика состояния сектора водоснабжения и санитарии в Таджикистане, говорится, что качество питьевой воды в стране очень низкое и в ее составе есть большое количество различных бактерий.

По данным ВБ, для решения данной проблемы Таджикистану потребуется около 2 миллиардов долларов.

В исследовании, которое было презентовано в Душанбе 20 сентября, говорится, что 58% населения страны имеет доступ к безопасной воде, причем в городах этот показатель составляет 80%, в сельской местности – 47%.

«Питьевая вода в Таджикистане характеризируется высоким уровнем бактерий и низкой вкусовой привлекательностью», – отмечают в ВБ.

Доступ к воде остается одной из актуальных проблем за все годы независимости Таджикистана. По инициативе страны ООН объявил в 2005-2015 годы, а теперь в 2018-2028 годы Международное десятилетие воды. С 90-х годов и по сей день международные партнеры инвестировали для решения проблемы с чистой питьевой водой в республике сотни миллионов долларов. Эти средства были направлены на прокладку водопроводных сетей и ремонт системы водоснабжения.