РБК: к анонимным сообщениям о бомбах в РФ могут быть причастны хакеры

К массовым анонимным сообщениям об угрозе взрывов на вокзалах, в торговых центрах и учебных заведениях в России может быть причастна неизвестная международная хакерская группировка. Такую версию рассматривают российские правоохранительные органы. Об этом со ссылкой на источник в Министерстве внутренних дел сообщает РБК. Собеседник издания отметил, что некоторые анонимные звонки о минировании были сделаны из Брюсселя.

По данным РБК, российские правоохранительные органы считают, что в дальнейшем хакеры намерены потребовать деньги за прекращение «телефонных атак». Для противодействия преступникам ФСБ и МВД создали рабочую группу, которая, как утверждается, разрабатывает некое специальное программное обеспечение.

Анонимные сообщения о минировании поступают в правоохранительные органы с 10 сентября. За это время были эвакуированы более 200 тысяч человек в десятках регионов России. Ни одно из сообщений об угрозе взрыва пока не подтвердилось. При этом ущерб бюджету страны, по оценкам МВД, составил уже около 300 миллионов рублей. РБК отмечает, что многомиллионные убытки из-за «телефонного терроризма» также несут владельцы торговых центров и гостиниц.

Ранее сообщалось, что к анонимным звонкам могут быть причастны православные активисты, которые выступают против фильма Алексея Учителя «Матильда». Согласно еще одной неофициальной версии, за телефонными атаками якобы стоят украинские активисты. Правоохранительные органы официально не комментируют эту информацию.