Бывший глава управления антикоррупционной службы Таджикистана приговорен к тюрьме

Бывший высокопоставленный сотрудник агентства Таджикистана по борьбе с коррупцией приговорен к 15 годам тюрьмы по коррупционным обвинениям.

Родственники Фируза Холмуродзоды сказали Радио Озоди (Таджикская редакция Радио Свобода), что бывшему руководителю следственного управления агентства были предъявлены обвинения в мошенничестве и взяточничестве, приговор ему сегодня огласил Верховный суд. Также, по словам родственников, Верховный суд постановил конфисковать имущество Холмуродзоды и лишил его права занимать руководящие должности в течение пяти лет после отбытия наказания. Пять бывших подчиненных Холмуродзоды также приговорены к различным длительным тюремным срокам, сообщили родственники.



Судебные заседания по данному делу проходили за закрытыми дверями, участвовавшие в них прокурор и адвокаты отказались от комментариев. Кампания властей Таджикистана «по искоренению коррупции» среди действующих и бывших правительственных сотрудников антикоррупционного агентства и таможенной службы началась в апреле. Подробности проведенных расследований не разглашаются.

В июле Верховный суд Таджикистана назначил бывшему заместителю директора антикоррупционного агентства Давлатбеку Хайрзоде и бывшему заместителю главы таможенной службы Согдийской области Фаридуну Беназирзоде тюремные сроки по 10 с половиной лет.