На военных учениях «Запад-2017» вертолёт обстрелял зрителей

Под Санкт-Петербургом во время военных учений «Запад-2017» боевой вертолет Ка-52 ракетами обстрелял зрителей. Тяжелые ранения получили как минимум два человека. По данным интернет-издания 66.ru, причиной ракетного удара мог стать технический сбой.

Обстрел предположительно произошел на полигоне Лужский 17 или 18 сентября. Официально об инциденте ничего не сообщалось. 66.ru отмечает, что накануне полигон Лужский посетили президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу.

​Учения «Запад-2017» начались на территории России и Беларуси 14 сентября. В них участвуют сотни танков, артиллерия, десятки боевых кораблей и вертолетов. Согласно сценарию учений, войска противостоят армии вымышленных западных стран.

В НАТО заявили, что учения «Запад-2017» свидетельствуют о подготовке России «к большой войне».